Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников встретился с юными журналистами

Молодые журналисты задали спикеру столичного парламента множество интересных вопросов. В частности, они интересовались развитием системы школьного образования в Москве. Кроме того, участники спросили о нюансах построения карьерной лестницы, в том числе и в политике. Шапошников поделился личным опытом о том, как пройти путь от муниципального депутата до председателя Мосгордумы. Некоторые вопросы касались актуальных законодательных инициатив, в том числе связанных с поддержкой участников СВО.