Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников встретился с юными журналистами

В ходе пресс-конференции, которая прошла 17 сентября в медиацентре «Вечерней Москвы», председатель Московской городской думы Алексей Шапошников ответил на вопросы юных корреспондентов из студии «Новый фейерверк» при редакции, а также студентов школы журналистики «Пульс СВАО». Во встрече также приняли участие главный редактор «ВМ» Александр Куприянов и автор проекта «Медиамастерская» из НИУ ВШЭ Андрей Жуков.

Источник: Life.ru

Молодые журналисты задали спикеру столичного парламента множество интересных вопросов. В частности, они интересовались развитием системы школьного образования в Москве. Кроме того, участники спросили о нюансах построения карьерной лестницы, в том числе и в политике. Шапошников поделился личным опытом о том, как пройти путь от муниципального депутата до председателя Мосгордумы. Некоторые вопросы касались актуальных законодательных инициатив, в том числе связанных с поддержкой участников СВО.

«Помощь приграничным территориям, участникам СВО и их семьям является одним из приоритетных направлений работы Мосгордумы. Депутаты, сотрудники аппарата столичного парламента поддерживают отдельных бойцов и целые подразделения, пострадавших жителей пограничных регионов», — отметил Шапошников.

Напомним, ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в зоне проведения СВО выполняют боевые задачи около 90 тысяч жителей Москвы. Глава города заметил, что власти обращают отдельное внимание на важность помощи волонтёров и медицинской реабилитации участников СВО.

