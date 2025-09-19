Украинец отправился в новую жизнь на Бали, но сел на пожизненное: он не удержался от криминала

На Бали вынесли приговор 40-летнему украинцу, незаконно изготавливавшему наркотики. Его посадили на пожизненный срок. Об этом пишет Daily Mail.
Как отмечает издание, история началась еще в мае 2024 года. Тогда полиция провела обыск на вилле 40-летнего украинца Романа Назаренко и нашла там целую лабораторию. С помощью нее мужчина производил запрещенные вещества. Но сразу задержать Назаренко не удалось — он сбежал в Таиланд.
Тем не менее, в декабре 2024 года украинца все-таки поймали. Полиция остановила его в международном аэропорту Бангкока, когда он собирался улететь в Дубай. В итоге, мужчина был экстрадирован и предстал перед судом на Бали.
«Нет никаких оснований для прощения или оправдания подсудимого, он заслуживает наказания, соразмерного содеянному», — сказал Эни Мартинингрум, судья по делу.
Как итог, Романа Назаренко приговорили к пожизненному заключению. Намерена ли защита украинца обжаловать решение суда — пока неизвестно.
