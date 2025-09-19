Ричмонд
Украинец отправился в новую жизнь на Бали, но сел на пожизненное: он не удержался от криминала

Украинца приговорили к пожизненному сроку на Бали за производство наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

На Бали вынесли приговор 40-летнему украинцу, незаконно изготавливавшему наркотики. Его посадили на пожизненный срок. Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, история началась еще в мае 2024 года. Тогда полиция провела обыск на вилле 40-летнего украинца Романа Назаренко и нашла там целую лабораторию. С помощью нее мужчина производил запрещенные вещества. Но сразу задержать Назаренко не удалось — он сбежал в Таиланд.

Тем не менее, в декабре 2024 года украинца все-таки поймали. Полиция остановила его в международном аэропорту Бангкока, когда он собирался улететь в Дубай. В итоге, мужчина был экстрадирован и предстал перед судом на Бали.

«Нет никаких оснований для прощения или оправдания подсудимого, он заслуживает наказания, соразмерного содеянному», — сказал Эни Мартинингрум, судья по делу.

Как итог, Романа Назаренко приговорили к пожизненному заключению. Намерена ли защита украинца обжаловать решение суда — пока неизвестно.

Тем временем проблемы у украинцев возникают и в Канаде. Там у них начали требовать подтверждение того, что они не уклонялись от службы в ВСУ. Мужчинам дается всего семь дней, чтобы принести соответствующую справку.