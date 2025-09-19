Глава РКН рассказал, как в России укрепляют цифровой суверенитет

В России есть элементы цифрового суверенитета.
В России созданы ключевые элементы цифрового суверенитета, среди которых — собственные поисковики, соцсети и другие интернет-ресурсы, а также разветвленная инфраструктура, делающая интернет повсеместно и постоянно доступным. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
«Важнейшие элементы цифрового суверенитета у нас есть. Это в первую очередь российские поисковик, соцсети, магазин приложений, видеоплатформы и мессенджер. Они дают нам информационную независимость. Плюс безопасность информации, устойчивость ее передачи нам гарантируют наши автоматизированная система безопасности интернета и собственные системы маршрутизации трафика в Рунете», — подчеркнул Андрей Липов в интервью «Известиям».
Он добавил, что без национального магазина приложений RuStore невозможно было бы гарантировать доступность и актуальность российских цифровых сервисов. Глава ведомства отметил, что в России сформирована разветвленная инфраструктура цифровой безопасности, обеспечивающая повсеместную и постоянную доступность и надежность: это сеть связи страны с линиями и оборудованием, центры обработки данных, национальные серверы маршрутизации и системы защиты от кибератак, включая DDoS-атаки и блокировку подменных звонков.
Безопасность является важной частью цифрового суверенитетаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Укреплению цифровой безопасности страны поспособствовало и появление отечественного мессенджера MAX, который дает пользователям комфорт и позволяет эффективно бороться с мошенниками. По данным РКН, уже заблокировано более 70 тысяч сим-карт, использовавшихся для преступных звонков гражданам. Как отметил Липов, цифровой суверенитет включает также использование отечественного программного обеспечения в промышленности и приоритет национальных операционных систем в вычислительной технике. В связи с этим глава РКН рассказал о необходимости массового производства мобильных устройств с российской операционной системой и развитии национальной спутниковой связи.
Россияне поддерживают цифровой суверенитетФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Липов добавил, что за последние годы отечественные интернет-платформы наполнились контентом самого разного формата и тематики, а цифровой суверенитет поддерживают не только государственные институты и бизнес, но и сами пользователи. По данным социологических исследований, большинство россиян поддерживают идею цифрового суверенитета и считают независимость страны в цифровой среде важной частью национальной безопасности. А Роскомнадзор, подчеркнул его глава, воспринимается обществом как ведомство, защищающее интересы граждан и страны в условиях новых вызовов информационного пространства.