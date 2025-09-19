Глава РКН рассказал, как в России укрепляют цифровой суверенитет

Укреплению цифровой безопасности страны поспособствовало и появление отечественного мессенджера MAX, который дает пользователям комфорт и позволяет эффективно бороться с мошенниками. По данным РКН, уже заблокировано более 70 тысяч сим-карт, использовавшихся для преступных звонков гражданам. Как отметил Липов, цифровой суверенитет включает также использование отечественного программного обеспечения в промышленности и приоритет национальных операционных систем в вычислительной технике. В связи с этим глава РКН рассказал о необходимости массового производства мобильных устройств с российской операционной системой и развитии национальной спутниковой связи.