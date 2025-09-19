Военный ВСУ помог двум раненым бойцам РФ и сдался в плен в Курской области

Он убедил бойца РФ, что готов оказать помощь, а затем сдаться в плен. Военный ВСУ помог ему с помощью турникетов и жгутов. Через некоторое время российский военнослужащий стал звать напарника с позывным «Иисус». Он тоже был ранен. Пленный ВСУ и боец РФ оказали ему помощь и переночевали в подвале. На утро к ним пришел третий российский военнослужащий и забрал их к командиру.