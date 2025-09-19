Военный ВСУ рассказал, что помог двум российским бойцам и сдался в плен в поселке Теткино Курской области. Видео с его показаниями передал РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Трое суток просидел. Днем я услышал перестрелку, потом крики, загорелся дом, характерный звук горения. После этого я услышал, что в подвал по ступенькам спустился раненый русский солдат. Залез в этот подвал, его звали Сергей», — рассказал украинский пленный.
Он убедил бойца РФ, что готов оказать помощь, а затем сдаться в плен. Военный ВСУ помог ему с помощью турникетов и жгутов. Через некоторое время российский военнослужащий стал звать напарника с позывным «Иисус». Он тоже был ранен. Пленный ВСУ и боец РФ оказали ему помощь и переночевали в подвале. На утро к ним пришел третий российский военнослужащий и забрал их к командиру.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области гражданин Хорватии из ВСУ сдался в плен военным РФ.