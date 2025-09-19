Минтранс готовит закон о бесплатной парковке у дома

Сейчас прорабатывается вопрос о закреплении понятия «парковочное разрешение».
В России может появиться единый федеральный механизм получения бесплатной парковки для жителей домов. Минтранс разрабатывает законопроект, который впервые закрепит на законодательном уровне порядок выдачи резидентных разрешений для бесплатной парковки у дома.
«Минтранс готовит проект закона, в котором впервые на федеральном уровне пропишут механизм получения автовладельцами резидентных разрешений для бесплатной парковки у дома», — передает «Коммерсант». Предполагается, что изменения будут внесены в закон «Об организации дорожного движения».
Поводом для обсуждения послужила инициатива депутатов фракции «Новые люди», которые предложили сделать парковку у школ бесплатной 1 сентября. В Минтрансе признали, что часто у школ и детских садов наблюдается транспортный коллапс: не хватает парковочных мест, автомобилисты вынуждены парковаться с нарушениями. Минтранс отмечает, что вопрос организации бесплатной парковки должен решаться на региональном уровне с учетом местных особенностей. Министерство подчеркивает необходимость гибкого регулирования спроса.
В ведомстве заявили, что сейчас прорабатывается вопрос о закреплении в законодательстве понятия «парковочное разрешение». Также планируется установить общие требования к порядку его выдачи. Ведущий специалист Дирекции по организации дорожного движения Петербурга Дмитрий Попов призывает Минтранс учитывать региональные различия. По его мнению, не стоит полностью переносить московский опыт на другие города, где ситуация с парковкой может отличаться радикально.