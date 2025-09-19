Минтранс готовит закон о бесплатной парковке у дома

В ведомстве заявили, что сейчас прорабатывается вопрос о закреплении в законодательстве понятия «парковочное разрешение». Также планируется установить общие требования к порядку его выдачи. Ведущий специалист Дирекции по организации дорожного движения Петербурга Дмитрий Попов призывает Минтранс учитывать региональные различия. По его мнению, не стоит полностью переносить московский опыт на другие города, где ситуация с парковкой может отличаться радикально.