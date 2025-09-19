«Выбыли наряды спецподразделения “Стрела” и экипажи трех областей». ГАИ предупредила о масштабной спецакции в Беларуси

Госавтоинспекция сообщила о масштабной отработке трасс и населенных пунктов Беларуси в пятницу и выходные дни. Подробнее проинформировали в пресс-службе МВД.
Так, сообщается, что 19 — 21 сентября ГАИ будет уделяться повышенное внимание обеспечению безопасности на дорогах, особенно в темное время суток.
Массированную обработку дорог, в частности, проведут в Брестской области, в том числе с привлечением спецподразделений ГАИ, нарядов из других областей, беспилотников и т.д.
— Для оказания помощи в регион выбыли наряды специального подразделения дорожно-патрульной службы «Стрела», ГАИ Гомельской, Гродненской и Минской областей, — уточнили в ведомстве.
Сообщается, что в выходные на Брестчине будет проводиться масштабная отработка аварийно-опасных участков трасс и населенных пунктов, в том числе в режиме негласного и смешанного контроля, с использованием БПЛА и республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
Кроме того, по всей Беларуси госавтоинспекторы ориентированы на своевременное отстранение пьяных и бесправников, пресечение нарушения скоростного режима, правил обгона, проезда пешеходных переходов и т.д.
Тем временем движение троллейбусов остановилось в Минске по ряду маршрутов из-за ДТП.
Тем временем милиция задержала двух мужчин за неадекватное поведение в зоопарке Минска: «Напоили оленя газировкой».