«Выбыли наряды спецподразделения “Стрела” и экипажи трех областей». ГАИ предупредила о масштабной спецакции в Беларуси

ГАИ сказала, где в Беларуси массировано отработают трассы 19 — 21 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция сообщила о масштабной отработке трасс и населенных пунктов Беларуси в пятницу и выходные дни. Подробнее проинформировали в пресс-службе МВД.

Так, сообщается, что 19 — 21 сентября ГАИ будет уделяться повышенное внимание обеспечению безопасности на дорогах, особенно в темное время суток.

Массированную обработку дорог, в частности, проведут в Брестской области, в том числе с привлечением спецподразделений ГАИ, нарядов из других областей, беспилотников и т.д.

— Для оказания помощи в регион выбыли наряды специального подразделения дорожно-патрульной службы «Стрела», ГАИ Гомельской, Гродненской и Минской областей, — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в выходные на Брестчине будет проводиться масштабная отработка аварийно-опасных участков трасс и населенных пунктов, в том числе в режиме негласного и смешанного контроля, с использованием БПЛА и республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Кроме того, по всей Беларуси госавтоинспекторы ориентированы на своевременное отстранение пьяных и бесправников, пресечение нарушения скоростного режима, правил обгона, проезда пешеходных переходов и т.д.

Тем временем движение троллейбусов остановилось в Минске по ряду маршрутов из-за ДТП.

Тем временем милиция задержала двух мужчин за неадекватное поведение в зоопарке Минска: «Напоили оленя газировкой».

