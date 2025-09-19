Слуцкий рассказал Путину о поездке в «Хилокское гетто»

«Важнейший вопрос, который нам сегодня ставят люди, — это миграция. Мы недавно были в Новосибирске, я посетил за последние несколько недель 17 регионов. Мы приняли участие в открытии станции “Спортивная”, которую открывали последние 50 лет, слава богу, она открылась. Много сделал полпред президента в Сибирском округе Анатолий Анатольевич Серышев, команда губернатора. Но вместе с тем мы выехали в так называемое, извините, так оно называется, жители так назвали, “Хилокское гетто”. Это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты. Антисанитария, хамство, аморальное поведение», — сказал Слуцкий.