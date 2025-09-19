Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий рассказал Путину о поездке в «Хилокское гетто»

Слуцкий рассказал Путину о поездке в «Хилокское гетто» в Новосибирске.

Источник: © РИА Новости

НОВО-ОГАРЕВО, 19 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи руководителей думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг рассказал главе государства о своей поездке в так называемое «Хилокское гетто» в Новосибирске, где живут мигранты.

В четверг Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы, после чего провел отдельные встречи с руководителями фракций.

«Важнейший вопрос, который нам сегодня ставят люди, — это миграция. Мы недавно были в Новосибирске, я посетил за последние несколько недель 17 регионов. Мы приняли участие в открытии станции “Спортивная”, которую открывали последние 50 лет, слава богу, она открылась. Много сделал полпред президента в Сибирском округе Анатолий Анатольевич Серышев, команда губернатора. Но вместе с тем мы выехали в так называемое, извините, так оно называется, жители так назвали, “Хилокское гетто”. Это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты. Антисанитария, хамство, аморальное поведение», — сказал Слуцкий.

Парламентарий также доложил Путину, что многие законопроекты ЛДПР по нормализации ситуации в сфере миграции уже приняты. Слуцкий также на встрече предложил всем фракциям поддержать запрет на въезд в Россию семей мигрантов, не имеющих гражданства РФ.

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе со Слуцким 19 августа 2024 года внесла в Думу законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ. Правительство РФ рекомендовало авторам инициативы доработать законопроект.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией, составит основу депутатской работы в ходе осенней сессии.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше