Марочко сообщил, что ВС РФ закрепляются в Ямполе в ДНР

Российские бойцы в Ямполе закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина.

Источник: Аргументы и факты

В результате прорыва обороны ВСУ и уничтожения фортификационных заграждений противника передовые отряды ВС РФ совершили рывок и с ходу вошли в населенный пункт Ямполь в ДНР. Об этом в пятницу, 19 сентября, в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, сейчас российские бойцы закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина. Боевики ВСУ пытаются сопротивляться и замедлить продвижение российских войск. Украинские солдаты переодеваются в гражданскую одежду и ведут маневренные действия малыми ДРГ. Так они пытаются ввести в заблуждение бойцов российской армии.

«Одну из таких групп численностью из трех человек наши бойцы уже уничтожили при попытке зайти во фланг атакующим подразделениям ВС РФ», — добавил Марочко.

Ранее стало известно об освобождении Серебрянского лесничества. Марочко отмечал, что взятие Серебрянского леса прекратит обстрелы ЛНР с запада.