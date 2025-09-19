Марочко сообщил, что ВС РФ закрепляются в Ямполе в ДНР

По его словам, сейчас российские бойцы закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина. Боевики ВСУ пытаются сопротивляться и замедлить продвижение российских войск. Украинские солдаты переодеваются в гражданскую одежду и ведут маневренные действия малыми ДРГ. Так они пытаются ввести в заблуждение бойцов российской армии.