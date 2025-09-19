Тефлоновая диета и чесночное молоко: названы лауреаты «Шнобелевской премии»

В 2025 году Шнобелевскую премию по химии получили тефлоновая диета, чесночное молоко и коровы-зебры. Исследователи, разработавшие идею добавлять порошкообразный ПТФЭ в пищу в качестве низкокалорийного наполнителя для борьбы с голодом, стали лауреатами шутовской премии по химии.
На протяжении десятилетий ученые, врачи и представители общественного здравоохранения боролись за решение проблемы ожирения. Теперь исследователи получили Шнобелевскую премию за радикально новый подход: сокращение потребления калорий людьми за счет кормления их тефлоном, пишет The Guardian.
Предложение было вдохновлено напитками с нулевой калорийностью и предполагало, что производители продуктов питания будут добавлять порошкообразный политетрафторэтилен (PTFE) в свои продукты в надежде, что это утолит голод людей.
Эта команда входит в число 10 лауреатов Шнобелевской премии этого года, которая присуждается за исследования, которые сначала заставляют людей смеяться, а затем заставляют их задуматься, отмечает The Guardian. Награду не следует путать с гораздо более престижными и прибыльными Нобелевскими премиями, которые будут вручаться в Скандинавии в следующем месяце.
Последние победители были награждены настоящими нобелевскими лауреатами и осыпаны бумажными самолетиками на церемонии в Бостонском университете в четверг.
Исследователи, которых чествовали в этот вечер, обнаружили, что:
* алкоголь, по крайней мере в небольших дозах, улучшает знание людьми иностранных языков;
* коровы, замаскированные под зебр, реже страдают от укусов насекомых;
* люди становятся более самовлюбленными после того, как им говорят, что они умнее большинства, даже если это не так.
* Еще один приз достался придирчивому врачу, который измерял рост своих ногтей в течение 35 лет.
«Для меня это большая честь», — сказал доктор Ротем Нафталович из Университета Ратгерса в Нью-Джерси, чья работа над тефлоновой диетой была отмечена премией по химии. Обсудив со своим братом Дэвидом идею низкокалорийного наполнителя, они выбрали тефлон в качестве своего любимого вещества.
Приводя свои доводы в пользу технологии борьбы с ожирением, исследователи объяснили, как порошкообразный политетрафторэтилен может составлять четверть объема наших продуктов питания. Но в то время как Нафталович изготавливал и употреблял в пищу шоколадные батончики, содержащие тефлон, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отнеслось к этой идее прохладно.
«Я не думаю, что они хотели пересматривать это, потому что это была такая сомнительная идея», — комментирует Натфалович.
Премия мира была присуждена команде из Германии, Голландии и Великобритании, которые показали, что рюмка водки улучшает знание людьми иностранного языка.
«Небольшой глоток, казалось, придавал уверенности, не разбирая слов, — сказал доктор Фриц Реннер, психолог из Университета Фрайбурга. — Но улучшение было незначительным».
«Не похоже, чтобы люди начинали идеально говорить по-голландски после одного-единственного стакана», — добавил профессор Мэтт Филд, психолог из Университета Шеффилда, который работал над исследованием.
Если алкоголь улучшал общение с иностранцами, то полеты на самолетах — нет. Премию в области авиации получили исследователи, которые лечили египетских летучих мышей этанолом. Летучие мыши стали медлительными, их эхолокация нарушилась, так же как речь становится невнятной у нетрезвых людей. Команда пришла к выводу, что летучие мыши, поедающие ферментированные фрукты, могут быть «подвержены более высокому риску столкновения с препятствиями».
В 2025 году особое внимание уделялось продуктам питания. Исследование о влиянии диеты на вкус грудного молока получило премию в области педиатрии за то, что показало, что дети дольше сосали грудь после того, как их матери ели чеснок. Команда, состоящая в основном из итальянцев, получила премию по физике за объяснение фазового перехода в пасте cacio e pepe (с сыром и перцем), который приводит к неприятному комкованию. Другая группа ученых обнаружила, что, даже когда им предоставлялся выбор, радужные ящерицы в Того отдавали предпочтение пицце «четыре сыра», за что получили премию в области питания.
В другом месте индийские исследователи получили инженерную премию за создание подставки для обуви, которая нейтрализовала запах вонючих кроссовок. Подставка, представляющая собой скорее картонную коробку, содержала ультрафиолетовую лампу, которая уничтожала вредные бактерии за считанные минуты. Кроссовки также обгорели.
Премия в области психологии была присуждена работе, в ходе которой выяснилось, что люди, которым говорили, что у них интеллект выше среднего, верили в это и были склонны хвастаться.
Доктор Томоки Кодзима из Национальной организации исследований в области сельского хозяйства и продовольствия Японии получил премию в области биологии. Его команда доказала, что коровы меньше страдают от укусов мух, когда их окрашивают в черные полосы. «Я не мог в это поверить», — сказал он. «Я думал, что это сон».
Премия по литературе была присуждена посмертно покойному доктору Уильяму Бину из Университета Айовы. В ряде работ он зафиксировал скорость роста своих ногтей на руках и ногах за 35 лет. Его сын Беннетт сказал, что вся семья была вовлечена в эту работу.
«Он интересовался миром, и мы были его частью», — сказал The Guardian его сын Беннетт. «Ему бы это понравилось, и он использовал бы это как событие, чтобы написать идеальную благодарственную речь. Он бы сказал: “Наконец-то признание!”».