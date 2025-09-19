Тефлоновая диета и чесночное молоко: названы лауреаты «Шнобелевской премии»

В 2025 году особое внимание уделялось продуктам питания. Исследование о влиянии диеты на вкус грудного молока получило премию в области педиатрии за то, что показало, что дети дольше сосали грудь после того, как их матери ели чеснок. Команда, состоящая в основном из итальянцев, получила премию по физике за объяснение фазового перехода в пасте cacio e pepe (с сыром и перцем), который приводит к неприятному комкованию. Другая группа ученых обнаружила, что, даже когда им предоставлялся выбор, радужные ящерицы в Того отдавали предпочтение пицце «четыре сыра», за что получили премию в области питания.