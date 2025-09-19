В Госдуме оценили перспективы партнерства России и США

Парламентарий объяснил, что вариантов взаимодействия между Россией и США множество. При этом он обратил внимание, что сотрудничество между двумя державами возможно после заключения перемирия на Украине, пишет «Лента.ру».
По мнению политика, перспективы партнерства Белого дома и Кремля оптимистичные. Алексей Чепа считает, что США и Россия могут сотрудничать в разнообразных сферах. «Это вопрос разоружения, вопросы космоса, вопросы, связанные с ядерными отходами, экология, ну и ряд других экономических вопросов, которые могут в перспективе волновать такие державы, как Россия и США», — резюмировал депутат.
Заинтересованность США в сотрудничестве с Россией подтвердил глава МИД России Сергей Лавров. Министр считает, что американский лидер Дональд Трамп стремится убрать тему украинского кризиса с повестки дня, чтобы восстановить партнерство с Москвой.
Лавров добавил, что реанимация двухсторонних связей между Россией и США может быть сложной, в том числе и потому, что в Белом доме подход к решению экономических вопросов «очень своеобразный».