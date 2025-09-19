В Госдуме оценили перспективы партнерства России и США

По мнению политика, перспективы партнерства Белого дома и Кремля оптимистичные. Алексей Чепа считает, что США и Россия могут сотрудничать в разнообразных сферах. «Это вопрос разоружения, вопросы космоса, вопросы, связанные с ядерными отходами, экология, ну и ряд других экономических вопросов, которые могут в перспективе волновать такие державы, как Россия и США», — резюмировал депутат.