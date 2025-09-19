Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме оценили перспективы партнерства России и США

Москва и Вашингтон после урегулирования украинского кризиса могли бы заняться реализацией совместных проектов, связанных с хранением ядерных отходов, экологией и освоением космоса. О перспективах партнерства России и США депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Парламентарий объяснил, что вариантов взаимодействия между Россией и США множество. При этом он обратил внимание, что сотрудничество между двумя державами возможно после заключения перемирия на Украине, пишет «Лента.ру».

По мнению политика, перспективы партнерства Белого дома и Кремля оптимистичные. Алексей Чепа считает, что США и Россия могут сотрудничать в разнообразных сферах. «Это вопрос разоружения, вопросы космоса, вопросы, связанные с ядерными отходами, экология, ну и ряд других экономических вопросов, которые могут в перспективе волновать такие державы, как Россия и США», — резюмировал депутат.

Заинтересованность США в сотрудничестве с Россией подтвердил глава МИД России Сергей Лавров. Министр считает, что американский лидер Дональд Трамп стремится убрать тему украинского кризиса с повестки дня, чтобы восстановить партнерство с Москвой.

Лавров добавил, что реанимация двухсторонних связей между Россией и США может быть сложной, в том числе и потому, что в Белом доме подход к решению экономических вопросов «очень своеобразный».