Дождь, снег и заморозки пообещали в Казахстане в выходные

По информации специалистов метеослужбы, погоду большей части страны в ближайшие трое суток будут определять атмосферные фронты, с которыми в отдельных регионах пройдут дожди, грозы, усилится ветер, возможен град, шквал.
В горных районах юго-востока Казахстана 20 сентября ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега. В ночные и утренние часы по Казахстану прогнозируются туманы.
Резких изменений и колебаний в температурном фоне не ожидаются, однако в северной половине республики в ночные часы возможны заморозки до 1−3 градусов.