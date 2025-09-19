Ричмонд
Салют в честь Дня города увидят воронежцы на телебашне

Воронежцы все-таки увидят праздничный салют в честь Дня города. Правда, смотреть нужно будет не в ночное небо, а на телебашню. Архитектурно-художественную подсветку включат с наступлением темноты.

Наблюдать красочное шоу можно будет с 20.00 до 22.00.Кроме того, рассказывают в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ», на медиафасаде многометровой конструкции засияют надписи «Воронеж!» и «С Днем города!». Их дополнят красочные узоры, разноцветные переливы и изображение герба столицы Черноземья. Настоящий салют в Воронеже в этом году вновь отменили из-за мер безопасности. Впрочем, несмотря на это, в течение дня горожан и гостей города ждет масштабная развлекательная программа. Основные активности развернутся в центре — на площади Ленина, проспекте Революции и Петровской набережной.

Программой с самыми интересными событиями делились тут.