В Самаре кредиторов оштрафовали за оскорбление должников

В Самаре местная жительница обратилась за помощью к судебным приставам. Женщина рассказала об оскорблениях со стороны микрофинансовой организации, об этом сообщили в ГУФССП России по Самарской области.
— Во время телефонного звонка кредиторы стали унижать достоинство должницы, оказав психологическое давление, — отметили в сообщении.
За нарушение закона в отношении компании составили протокол, ее оштрафовали на 75 тысяч рублей. Однако ситуация не изменилась. Сотрудники контрольного надзора вновь получили жалобу. На этот раз кредиторов оштрафовали на 150 тысяч рублей. Благодаря работе сотрудников микрофинансовую организацию привлекли к ответственности 4 раза, общая сумма штрафов составила 400 тысяч рублей.