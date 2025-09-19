В Самаре кредиторов оштрафовали за оскорбление должников

За нарушение закона в отношении компании составили протокол, ее оштрафовали на 75 тысяч рублей. Однако ситуация не изменилась. Сотрудники контрольного надзора вновь получили жалобу. На этот раз кредиторов оштрафовали на 150 тысяч рублей. Благодаря работе сотрудников микрофинансовую организацию привлекли к ответственности 4 раза, общая сумма штрафов составила 400 тысяч рублей.