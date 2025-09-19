Хокимият запустит бесплатные автобусы для посетителей крупнейшего музыкального фестиваля, который стартует в Ташкенте

Организаторы подготовили по-настоящему яркую музыкальную программу:
19 сентября гостей фестиваля ждёт новый голос рэп-сцены Big Baby Tape, а также любимец узбекистанцев — Тоxир Содиков.
20 сентября на сцене зажгут своими хитами группа «Ирина Кайратовна» и популярный узбекский рэпер Konsta.
21 сентября впервые в Узбекистане выступит легендарный Akon, а также неповторимая Лола и DJ King Maccarela.
Чтобы добраться до фестиваля было удобно, хокимият запускает бесплатные автобусы по двум основным маршрутам:
От станции метро «Машинасозлар» — С 16:30 до 19:30 автобусы будут отправляться каждые 4 минуты (всего 15 автобусов). Обратно — с 22:00 до 00:00 от остановки университета CAU.
От гостиницы «Узбекистан» — С 16:30 до 19:30 автобусы будут ходить каждые 6 минут (всего 10 автобусов). Обратно — с 22:00 до 00:00 также от остановки университета CAU.
Вход на фестиваль для всех гостей будет бесплатным.