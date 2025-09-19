Ричмонд
Хокимият запустит бесплатные автобусы для посетителей крупнейшего музыкального фестиваля, который стартует в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 19 сентября). Сегодня в Ташкенте стартует крупнейший музыкальный фестиваль страны, который обещает собрать рекордное количество посетителей. Мероприятие будет организовано на площадке Central Asian Expo Uzbekistan в новом городке «Новый Ташкент».

Источник: Vaib.Uz

Организаторы подготовили по-настоящему яркую музыкальную программу:

19 сентября гостей фестиваля ждёт новый голос рэп-сцены Big Baby Tape, а также любимец узбекистанцев — Тоxир Содиков.

20 сентября на сцене зажгут своими хитами группа «Ирина Кайратовна» и популярный узбекский рэпер Konsta.

21 сентября впервые в Узбекистане выступит легендарный Akon, а также неповторимая Лола и DJ King Maccarela.

Чтобы добраться до фестиваля было удобно, хокимият запускает бесплатные автобусы по двум основным маршрутам:

От станции метро «Машинасозлар» — С 16:30 до 19:30 автобусы будут отправляться каждые 4 минуты (всего 15 автобусов). Обратно — с 22:00 до 00:00 от остановки университета CAU.

От гостиницы «Узбекистан» — С 16:30 до 19:30 автобусы будут ходить каждые 6 минут (всего 10 автобусов). Обратно — с 22:00 до 00:00 также от остановки университета CAU.

Вход на фестиваль для всех гостей будет бесплатным.