В Узбекистане вновь потеплеет: синоптики рассказали о погоде на выходных

Vaib.uz (Узбекистан. 19 сентября). Синоптики Узгидромета опубликовали прогноз погоды на ближайшие выходные. Жителей ждёт возвращение тепла — столбики термометров вновь поднимутся до 34 градусов.

Источник: Vaib.Uz

По всей республике — тепло и без осадков

С 19 по 21 сентября на большей части территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет постепенно расти: сегодня днём воздух прогреется до 25−28°, на юге страны местами до 30°.

В субботу жара вернётся в пустынные районы и на юг республики, а в воскресенье дойдёт и до центральных областей — в эти дни воздух будет прогреваться до 32−34°.

В Каракалпакстане и Хорезмской области 20—21 сентября местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха здесь составит 23−28°.

На севере и в пустынной зоне местами ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах возможен пыльный позёмок.

Погода в Ташкенте

В столице выходные пройдут без осадков, с переменной облачностью и восточным ветром 3−8 м/с. Сегодня днём температура составит около 26°, в субботу — 28−30°, а в воскресенье жара усилится до 32−34°.