В Узбекистане вновь потеплеет: синоптики рассказали о погоде на выходных

По всей республике — тепло и без осадков
С 19 по 21 сентября на большей части территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет постепенно расти: сегодня днём воздух прогреется до 25−28°, на юге страны местами до 30°.
В субботу жара вернётся в пустынные районы и на юг республики, а в воскресенье дойдёт и до центральных областей — в эти дни воздух будет прогреваться до 32−34°.
В Каракалпакстане и Хорезмской области
На севере и в пустынной зоне местами ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах возможен пыльный позёмок.
Погода в Ташкенте
В столице выходные пройдут без осадков, с переменной облачностью и восточным ветром 3−8 м/с. Сегодня днём температура составит около 26°, в субботу — 28−30°, а в воскресенье жара усилится до 32−34°.