В омской мэрии объяснили строительство снежного полигона рядом с частными домами

Жители частного сектора на Московке-2, расположенного в Ленинском административном округе Омска, выразили обеспокоенность в социальных сетях по поводу строительства нового снежного полигона, который планируется в непосредственной близости от жилых домов и огородов многодетных семей.
В паблике «Омск Live» соцсети «ВКонтакте» жители сообщили, что полигон будет располагаться всего в 100 метрах от их участков, что вызывает опасения, так как данная территория периодически подвергается подтоплениям, особенно в низине. Граждане опасаются, что строительство снежного полигона усугубит эту проблему. Работы по подготовке площадки уже начались.
В ответ на жалобы мэрия Омска разъяснила ситуацию, отметив, что старый снежный полигон будет снесён из-за планов на жилую застройку.
«Земельный участок полностью соответствует всем необходимым требованиям для размещения подобного объекта, включая расстояние от жилой застройки, которое должно составлять не менее ста метров. По действующему законодательству, общественные обсуждения не требуются при принятии решений о выделении земельных участков в подобных ситуациях. Обращаем ваше внимание, что на новом снежном полигоне будет размещаться исключительно снег, собранный с городских улиц и общественных пространств. Размещение любых других видов отходов исключено», — рассказали в администрации.
Также, согласно заявлениям мэрии, в этом районе будут размещены только хозяйственные постройки, а не сам полигон. Кроме того, в администрации сообщили, что в будущем планируется рассмотреть возможность установки дополнительных ливневых канализаций в этом районе частной застройки для улучшения водоотведения.