В омской мэрии объяснили строительство снежного полигона рядом с частными домами

«Земельный участок полностью соответствует всем необходимым требованиям для размещения подобного объекта, включая расстояние от жилой застройки, которое должно составлять не менее ста метров. По действующему законодательству, общественные обсуждения не требуются при принятии решений о выделении земельных участков в подобных ситуациях. Обращаем ваше внимание, что на новом снежном полигоне будет размещаться исключительно снег, собранный с городских улиц и общественных пространств. Размещение любых других видов отходов исключено», — рассказали в администрации.