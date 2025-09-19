Москвичи смогут наблюдать сегодня, 19 сентября, редкое астрономическое явление

По словам астронома Московского планетария Людмилы Кошман, яркая планета скроется за лунным диском ровно в 15:18 по московскому времени. Наблюдать за этим зрелищем лучше с помощью бинокля или любительского телескопа. Венера вновь станет видимой спустя почти час, в 16:13.