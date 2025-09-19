Москвичи смогут наблюдать сегодня, 19 сентября, редкое астрономическое явление

Сегодня жители столицы станут свидетелями редкого астрономического события — затмения Венеры Луной.
При ясной погоде уникальное явление можно будет наблюдать в светлое время суток.
По словам астронома Московского планетария Людмилы Кошман, яркая планета скроется за лунным диском ровно в 15:18 по московскому времени. Наблюдать за этим зрелищем лучше с помощью бинокля или любительского телескопа. Венера вновь станет видимой спустя почти час, в 16:13.
Затмение можно будет увидеть на территории Европейской части России. Это астрономическое явление происходит нечасто, поэтому у москвичей есть прекрасная возможность стать свидетелями этого красивого события.
Специалисты рекомендуют выбрать для наблюдений открытую местность с хорошим обзором западной части неба.
