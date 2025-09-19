В США награждены лауреаты Шнобелевской премии

В США в 35-й раз состоялось вручение Шнобелевской премии, которой награждают авторов нелепых открытий.
Церемония прошла в здании университета в Бостоне на восточном побережье.
Группа ученых из Нигерии, Того, Италии и Франции получила награду в категории «Питание» за исследование «степени, в которой определенный вид ящериц предпочитает есть определенные виды пиццы».
Американский исследователь был награжден в категории «Питание» за работу, в которой он изучил чувства ребенка, пьющего грудное молоко, когда его мать есть чеснок.
Американец Уильям Бин получил премию посмертно в категории литературы — в течение около 35 лет он записывал и анализировал скорость роста одного из своих ногтей.
Награду в категории «Мир» получили ученые из Германии, которые исследовали, как «употребление алкоголя иногда улучшает способность человека говорить на иностранном языке». Для авторов исследования награда стала неожиданной, так как работа была проведена в 2017 году, передает агентство dpa.
В категории «Физика» награду получила команда, в которую вошли ученые Института физики сложных систем имени Макса Планка в Дрездене. Они сделали «открытия в области физики соуса для пасты, особенно в области фазового перехода, который может привести к образованию комков, что может стать причиной неудобств».
Два индийских ученых были награждены в категории «Инженерный дизайн». Они проанализировали влияние «дурно пахнущей обуви на положительный опыт использования обувной полки».
Ученые из США и Израиля получили награду в категории «Химия» за эксперименты над тефлоном. Они проверили, является ли употребление этого покрытия «хорошим способом увеличить количество пищи и, следовательно, сытость без увеличения потребления калорий».
Японские исследователи были удостоены приза в категории «Биология». Они провели тесты для выяснения, могут ли коровы, окрашенные в виде зебры, избежать укусов мух.
В категории «Авиация» были награждены ученые из Израиля, США и Колумбии. Они исследовали влияние алкоголя на способность летучих мышей летать и эхолокацию.
Отметим, что в культовом гала-концерте традиционно участвовали настоящие лауреаты Нобелевской премии.
