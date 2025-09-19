Сотни новосибирцев пришли посмотреть на ковчег патриарха Русской церкви

Среди молящихся были не только гражданские лица, но и курсанты Новосибирского военного института Росгвардии. Как пояснили в учебном заведении, информация о событии была доведена до всех курсантов, и желающим была предоставлена возможность посетить собор. Руководство вуза, формируя не только профессиональные, но и нравственные качества будущих офицеров, создаёт условия для духовной поддержки всех курсантов, независимо от их конфессии (в институте учатся православные, мусульмане, буддисты). Встречи с представителями духовенства в дни больших религиозных праздников здесь являются обычной практикой.