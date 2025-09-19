Сотни новосибирцев пришли посмотреть на ковчег патриарха Русской церкви

В Вознесенский собор Новосибирска до 21 сентября прибыла уникальная святыня — ковчег с частицей мощей святителя Тихона. Этот патриарх возглавлял Русскую церковь в самые тяжелые годы гонений после революции 1917 года, за что был канонизирован как исповедник. Принесение его мощей приурочено к 100-летию со дня кончины святого.
Утром 19 сентября у собора выстроилась многометровая очередь из верующих. В этот день к Вознесенскому собору, наряду с духовенством, пришли верующие из самых разных уголков города, каждый с глубоким желанием прикоснуться к святыне.
Комментарий прихожанки Ирины: «Для меня это особое событие. Я пришла поклониться мощам святителя Тихона, потому что он был тем, кто сохранил веру в такие тяжёлые времена. Это возможность почувствовать силу этой святой личности и попросить его благословения для своей семьи».
Комментарий Алексея: «Я всегда считал, что святитель Тихон — это пример для нас всех. В такие моменты, когда у нас, кажется, не хватает сил, важно вспомнить о тех, кто стойко прошёл через свои испытания. Я пришёл, чтобы укрепиться в вере и попросить святого Тихона о помощи».
Среди молящихся были не только гражданские лица, но и курсанты Новосибирского военного института Росгвардии. Как пояснили в учебном заведении, информация о событии была доведена до всех курсантов, и желающим была предоставлена возможность посетить собор. Руководство вуза, формируя не только профессиональные, но и нравственные качества будущих офицеров, создаёт условия для духовной поддержки всех курсантов, независимо от их конфессии (в институте учатся православные, мусульмане, буддисты). Встречи с представителями духовенства в дни больших религиозных праздников здесь являются обычной практикой.
Мощи пробудут в Новосибирске до 21 сентября, после чего ковчег отправится в Сургут.