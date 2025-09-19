В Волгограде Нулевую продольную перекроют 20 сентября

Как рассказали в мэрии, «Кросс нации» начнется с массовой зарядки у амфитеатра, после чего стартуют забеги на дистанциях 1000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м. Зарегистрироваться на забег можно еще сегодня, 19 сентября, с 17 до 20 часов. Необходимо получить медицинский допуск к соревнованиям: предоставить справку от врача, что забеги вам не противопоказаны.