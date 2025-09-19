В Волгограде Нулевую продольную перекроют 20 сентября

В Волгограде участники «Кросса Нации» готовятся к масштабному флешмобу в честь Всероссийского Дня бега. Во всех уголках страны спортсмены и любители выйдут на дистанции, в Волгограде для бегунов выделили участок набережной напротив бронекатера «БК-31». Для движения автомобилей эту дорогу закроют почти на всю субботу, сообщает администрация Волгограда.
Под перекрытие попал участок Нулевой Продольной от Комсомольской до улицы Крылова, а также участки улицы Землянского и 7-й Гвардейской, прилегающие к набережной. Проезд закроют в 6.00 20 сентября и откроют после 15.00.
Как рассказали в мэрии, «Кросс нации» начнется с массовой зарядки у амфитеатра, после чего стартуют забеги на дистанциях 1000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м. Зарегистрироваться на забег можно еще сегодня, 19 сентября, с 17 до 20 часов. Необходимо получить медицинский допуск к соревнованиям: предоставить справку от врача, что забеги вам не противопоказаны.