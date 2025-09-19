«Ъ»: Минтранс хочет впервые законодательно закрепить бесплатную парковку у дома

Для этого власти хотят внести изменения в закон «Об организации дорожного движения». Дискуссия по этому поводу началась с предложения депутатов фракции «Новые люди» сделать парковку возле школ 1 сентября бесплатной. Минтранс тогда заявил, что улицы у школ перегружены, но вопрос бесплатных парковок у учебных заведений нужно решать регионам.