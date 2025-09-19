Ричмонд
«Ъ»: Минтранс хочет впервые законодательно закрепить бесплатную парковку у дома

В России придумали, как решить проблему с бесплатными парковками у дома.

Источник: Комсомольская правда

В Минтрансе готовится проект закона, впервые на федеральном уровне описывающий механизм получения владельцами машин резидентных разрешений для бесплатной парковки у дома. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Для этого власти хотят внести изменения в закон «Об организации дорожного движения». Дискуссия по этому поводу началась с предложения депутатов фракции «Новые люди» сделать парковку возле школ 1 сентября бесплатной. Минтранс тогда заявил, что улицы у школ перегружены, но вопрос бесплатных парковок у учебных заведений нужно решать регионам.

В ведомстве добавили также, что проблему можно решить с помощью разработки механизма парковочных разрешений и «гибкого регулирования спроса», для чего и потребуется менять законопроект.

«Прорабатывается вопрос закрепления понятия “парковочное разрешение”, а также установления общих требований к порядку его выдачи», — заявили в Минтрансе, не приведя других деталей.

Впрочем, власти призвали не копировать слепо столичный опыт в этом вопросе на все регионы, где ситуация кардинально отличается.

Ранее все те же «Новые люди» предложили установить единые дни бесплатных парковок по всей стране, а не только в Москве. Предлагается сделать бесплатными парковки в праздники и по воскресеньям.

Также сообщалось, что в Москве продают право бесплатной парковки где угодно за 100 000 рублей. Для этого дельцы уговаривают людей с инвалидностью оформлять разрешение на незнакомцев.

Тем временем, россиянам напомнили, что жители многоквартирных домов имеют законное право установить пропускной режим для парковки и ограничить стоянку постороннего транспорта на придомовой территории.