«Ъ»: Минтранс хочет впервые законодательно закрепить бесплатную парковку у дома

В Минтрансе готовится проект закона, впервые на федеральном уровне описывающий механизм получения владельцами машин резидентных разрешений для бесплатной парковки у дома. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Для этого власти хотят внести изменения в закон «Об организации дорожного движения». Дискуссия по этому поводу началась с предложения депутатов фракции «Новые люди» сделать парковку возле школ 1 сентября бесплатной. Минтранс тогда заявил, что улицы у школ перегружены, но вопрос бесплатных парковок у учебных заведений нужно решать регионам.
В ведомстве добавили также, что проблему можно решить с помощью разработки механизма парковочных разрешений и «гибкого регулирования спроса», для чего и потребуется менять законопроект.
«Прорабатывается вопрос закрепления понятия “парковочное разрешение”, а также установления общих требований к порядку его выдачи», — заявили в Минтрансе, не приведя других деталей.
Впрочем, власти призвали не копировать слепо столичный опыт в этом вопросе на все регионы, где ситуация кардинально отличается.
Ранее все те же «Новые люди» предложили установить единые дни бесплатных парковок по всей стране, а не только в Москве. Предлагается сделать бесплатными парковки в праздники и по воскресеньям.
Также сообщалось, что в Москве продают право бесплатной парковки где угодно за 100 000 рублей. Для этого дельцы уговаривают людей с инвалидностью оформлять разрешение на незнакомцев.
Тем временем, россиянам напомнили, что жители многоквартирных домов имеют законное право установить пропускной режим для парковки и ограничить стоянку постороннего транспорта на придомовой территории.