Выставка шедевра Репина «Бурлаки на Волге» открылась в Самаре 19 сентября

В пятницу, 19 сентября 2025 года, в Самаре открылась выставка легендарной картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Посетить ее могут все желающие до 23 ноября. Об этом сообщили в Русском музее.
«В сердце Поволжья, “в 15 верстах” от места создания знаменитых “Бурлаков на Волге” мы представили выставку одного шедевра Ильи Репина из собственной коллекции. Монументальное произведение, посвященное тяжелой доли народа и воспевшее его внутреннюю духовную силу, ознаменовало начало нового этапа в истории русской живописи», — рассказали в пресс-службе.
Оригинальное полотно вернулось к своим истокам, где 155 лет назад Репин его создавал, вдохновлявшись природой Царева кургана и Ширяева буерака. Для показа картины в Самарском художественном музее создали специальное экспозиционное пространство.
Рядом с картиной «Бурлаки на Волге» расположены цифровые изображения этюдов художника. Выставку дополняет оригинальная бурлацкая лямка. Шедевр привезли из Санкт-Петербурга.