Специалист рассказала, чем опасно лечение гвоздикой

Чрезмерное употребление гвоздики может вызвать мигрень, а также ухудшить состояние при гастрите и язве. Это заявила руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru. Она также отметила, что беременным, пожилым людям и детям младше семи лет следует избегать этой специи.