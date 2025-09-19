Ричмонд
Специалист рассказала, чем опасно лечение гвоздикой

Врач Чиркова: гвоздика может спровоцировать мигрень, обострение гастрита и язвы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Чрезмерное употребление гвоздики может вызвать мигрень, а также ухудшить состояние при гастрите и язве. Это заявила руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru. Она также отметила, что беременным, пожилым людям и детям младше семи лет следует избегать этой специи.

— Нет научных доказательств того, что гвоздика способна помочь при заболеваниях. Следует проявлять осторожность при ее употреблении, если у вас гипертония, заболевания печени или почек, — уточнила специалист.

Благодаря высокому содержанию эфирного масла, гвоздика обладает антисептическими и обезболивающими свойствами. Поэтому ее часто используют для облегчения зубной боли, а также в при простуде и расстройствах желудка. Гвоздику можно добавлять в чай, использовать для ингаляций.