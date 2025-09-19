ФСБ и ФТС пресекли контрабанду почти двух тонн кокаина на 20 млрд рублей

По данным ведомства, из незаконного оборота изъято 1 750 килограммов наркотика. Эксперты оценили его стоимость более чем в 20 миллиардов рублей. 29 августа 2025 года в морском порту Санкт-Петербурга при проверке контейнера с грузом бананов с судна Cool Emerald из Эквадора было обнаружено 1 500 брикетов с кокаином.