ФСБ и ФТС пресекли контрабанду почти двух тонн кокаина на 20 млрд рублей

ФСБ изъяла 1,75 тонны кокаина при попытке контрабанды.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности совместно с Федеральной таможенной службой рассказала о крупной операции, в результате которой удалось пресечь контрабанду почти двух тонн кокаина.

По данным ведомства, из незаконного оборота изъято 1 750 килограммов наркотика. Эксперты оценили его стоимость более чем в 20 миллиардов рублей. 29 августа 2025 года в морском порту Санкт-Петербурга при проверке контейнера с грузом бананов с судна Cool Emerald из Эквадора было обнаружено 1 500 брикетов с кокаином.

В настоящее время ведутся следственные действия и устанавливаются все участники преступной схемы.

Ранее сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали двух мурманчан в возрасте 34 и 35 лет, подозреваемых в транспортировке крупной партии наркотиков. «КП-Мурманск’писал, что в ходе обыска у мужчин изъяли более 5,5 кг запрещённых веществ.