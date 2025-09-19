Аллу Пугачеву хотят лишить заработка на России: певица до сих пор получает миллионы

Певицу Аллу Пугачеву хотят лишить ежегодного дохода в 28 миллионов рублей. Такую сумму она ежегодно получает за собственные песни, размещенные на различных площадках. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Отмечается, что новые претензии к артистке возникли у адвоката Александра Трещева. Он уже подавал к певице иск на полтора миллиарда рублей, но теперь дополнил документ. В нем он требует лишить Пугачеву возможности зарабатывать на авторских отчислениях.
«Их ежегодный размер в РФ составляет 28 миллионов рублей. В сумму входит использование её треков на разных площадках. Сами средства распределяются через Российское авторское общество», — пишет Shot.
В свою очередь, Трещев подчеркивает, что доходы от написанных ранее Пугачевой песен не должны спонсировать антироссийские настроения.
Тем временем певицу также предложили лишить статуса народной артистки России. С соответствующей инициативой выступил глава ФПБК Виталий Бородин. Все из-за последнего интервью Аллы Пугачевой, в котором она нелестно высказывалась о России.