Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аллу Пугачеву хотят лишить заработка на России: певица до сих пор получает миллионы

SHOT: Аллу Пугачеву хотят оставить без дохода в 28 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Певицу Аллу Пугачеву хотят лишить ежегодного дохода в 28 миллионов рублей. Такую сумму она ежегодно получает за собственные песни, размещенные на различных площадках. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что новые претензии к артистке возникли у адвоката Александра Трещева. Он уже подавал к певице иск на полтора миллиарда рублей, но теперь дополнил документ. В нем он требует лишить Пугачеву возможности зарабатывать на авторских отчислениях.

«Их ежегодный размер в РФ составляет 28 миллионов рублей. В сумму входит использование её треков на разных площадках. Сами средства распределяются через Российское авторское общество», — пишет Shot.

В свою очередь, Трещев подчеркивает, что доходы от написанных ранее Пугачевой песен не должны спонсировать антироссийские настроения.

Тем временем певицу также предложили лишить статуса народной артистки России. С соответствующей инициативой выступил глава ФПБК Виталий Бородин. Все из-за последнего интервью Аллы Пугачевой, в котором она нелестно высказывалась о России.