Города с самыми дорогими в регионе молоком и мясом назвали в Ростовской области

В городах Ростовской области нашли самое дешевое и самое дорогое в регионе мясо и молоко. Обновленные данные по состоянию на 15 сентября публикует Ростовстат.
Говядина на отчетный период в среднем стоила 631,50 рубля за килограмм. Самые низкие цены по региону зафиксировали в Сальске — 587,87 рубля. Дороже всего говядину продавали в Таганроге, по 648,70 рубля за килограмм.
Свинина в среднем по области продавалась по 420,51 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону она была самой доступной — 400,66 рубля, а в Сальске — самой дорогой — 446,27 рубля за килограмм.
Килограмм баранины в среднем можно было купить за 786,09 рубля. Наименьшую цену нашли в Ростове-на-Дону — 772,30 рубля, максимальную — в Таганроге — 808,30 рубля за килограмм.
Куры охлажденные и мороженые в среднем стоили 221,19 рубля за килограмм. Дешевле всего они были в городе Миллерово — 212,23 рубля, дороже всего в Волгодонске — 234,22 рубля за килограмм.
Общая цена на пастеризованное молоко составила 92,07 рубля за литр, а за ультрапастеризованное — 113,87 рубля. Наиболее выгодные ценники были Шахтах и городе Миллерово, наименее выгодные — в Таганроге и Ростове-на-Дону.
