Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

4 октября в Новосибирске пройдет общегородской субботник

Он состоится во всех районах города.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 4 октября, Новосибирск примет участие в традиционном осеннем субботнике. Об этом сообщили в пресс-службе департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

По информации ведомства, экологическая акция охватит все районы Новосибирска. С утра коллективы бюджетных организаций выйдут на уборку общественных территорий: парков, скверов, дворов и улиц. Главная задача — навести порядок после летнего сезона, очистить город от мусора и опавшей листвы.

К уборке приглашаются все желающие жители. Всех участников обещают обеспечить необходимым инвентарем: мешками для мусора, перчатками и вспомогательными материалами.