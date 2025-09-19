4 октября в Новосибирске пройдет общегородской субботник

По информации ведомства, экологическая акция охватит все районы Новосибирска. С утра коллективы бюджетных организаций выйдут на уборку общественных территорий: парков, скверов, дворов и улиц. Главная задача — навести порядок после летнего сезона, очистить город от мусора и опавшей листвы.