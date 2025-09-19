Ричмонд
Во Владивостоке сотрудников морга будут судить за куклы вуду в умершем

В Советский районный суд Владивостока поступило уголовное дело в отношении двух местных жителей, работавших в морге, которых будут судить за надругательство над телом умершего после вшивания «магического» свертка в его грудную клетку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Источник: РБК

«По версии органов дознания, подсудимые, являясь сотрудниками ГБУЗ “ПК Бюро СМЭ”, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на надругательство над телом умершего», — говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина договорилась с неустановленным лицом о помощи в помещении в тело умершего в морге пакета с ритуальными предметами. В пакете находились три восковые фигурки с фотографиями, пронзенные иглами, со связанными руками и ногами, а также три пластины с иероглифами.

Она обратилась с этой просьбой к коллеге, который дал согласие. Находясь в морге ГБУЗ «ПК Бюро СМЭ», он поместил пакет в тело умершего и зашил разрез. Однако при последующем бальзамировании пакет обнаружили в грудной полости покойного.

Согласно обвинению, своими действиями подсудимые выразили явное неуважение к памяти умершего и его родственникам. Их будут судить по п. «а» ч. 2 ст. 244 Уголовного кодекса — «надругательство над телами умерших». По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.