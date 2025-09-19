Во Владивостоке сотрудников морга будут судить за куклы вуду в умершем

По версии следствия, женщина договорилась с неустановленным лицом о помощи в помещении в тело умершего в морге пакета с ритуальными предметами. В пакете находились три восковые фигурки с фотографиями, пронзенные иглами, со связанными руками и ногами, а также три пластины с иероглифами.