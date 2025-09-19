Работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы полностью завершены

Ричмонд
Работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершены. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

К уборке привлекли сотрудников МЧС, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. Работы проводились на 19 участках, включая прибрежные зоны Анапы, Джемете, Витязево, а также поселки Веселовка, Волна и Артющенко в Темрюкском районе.

Нефтепродукты собирали вручную с помощью лопат и при помощи эжекторных установок. За весь период специалисты выполнили 21 591 погружение и собрали 22 451 мешок мазута общим весом более двух тысяч тонн, сообщили в Telegram-канале кубанского оперштаба.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. После аварии в акваторию Черного моря вытекло по меньшей мере 3,7 тонны мазута. В целом корабли перевозили около 9,2 тонны нефтепродуктов, большая часть которых не попала в воду.