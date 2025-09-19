В Ташкенте наградили спортсменов, добившихся высоких результатов на чемпионатах мира

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Ташкенте состоялась торжественная церемония награждения спортсменов и наставников, которые добились высоких результатов на чемпионатах мира по боксу, тяжелой атлетике, гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.