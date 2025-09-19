Ричмонд
Овечкин заявил, что устал от разговоров о погоне за рекордом Гретцки

Александр Овечкин заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» теперь может сосредоточиться на других вещах.

Источник: Аргументы и факты

Хоккеист Александр Овечкин рассказал, что его утомляли разговоры о погоне за рекордом канадца Уэйна Гретцки в прошлом сезоне, сообщает пресс-служба клуба «Вашингтон Кэпиталз».

«Знаете, ты просто начинаешь уставать постоянно слышать вопросы о том, когда это все произойдет, как ты этого достигнешь. Я, одноклубники и вся организация — теперь мы можем сосредоточиться на других вещах», — заявил спортсмен.

Напомним, о том, что Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки стало известно в апреле 2025 года. Российский хоккеист в матче с американским клубом «Айлендерс» забил свою 895-ю шайбу.

Ранее президент Международной федерации хоккея на льду Люк Тардиф сообщил, что Александра Овечкина включат в Зал славы федерации.