В Омске оштрафовали мобильного оператора на 600 тысяч рублей за помощь аферистам

Компанию признали виновной в пропуске подменного номера, что позволило обмануть пенсионерку.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Таврического района Омской области добилась наказания для оператора мобильной связи, допустившего пропуск в свою сеть подменного телефонного номера. В июле 2024 года через эту сеть мошенники похитили у пожилой жительницы региона 80 тысяч рублей. Женщину ввели в заблуждение относительно перерасчета пенсии.

Специалисты установили, что оператор связи имел техническую возможность прекратить оказание услуги и предотвратить преступление, но не воспользовался ею. Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 13.2.1 КоАП Роммийской Федерации. В итоге мировой судья судебного участка № 468 поселения Московский в Москве привлек компанию к ответственности.

Оператору-виновнику назначили штраф в размере 600 тысяч рублей. Данное решение уже вступило в законную силу.

