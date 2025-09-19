В Омске оштрафовали мобильного оператора на 600 тысяч рублей за помощь аферистам

Специалисты установили, что оператор связи имел техническую возможность прекратить оказание услуги и предотвратить преступление, но не воспользовался ею. Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 13.2.1 КоАП Роммийской Федерации. В итоге мировой судья судебного участка № 468 поселения Московский в Москве привлек компанию к ответственности.