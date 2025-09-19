В Омске «Авангард» оценил ход реконструкции СКК

«Мы теперь уверены, что после обновления СКК скоро снова распахнёт двери жителям Омска, став комфортнее и интереснее. По завершении ремонта наступит наше время — сделать СКК активным участником хоккейной, спортивной и концертной жизни города. Такие грандиозные планы особенно мотивируют и заряжают», — отметил Чистяков.