В Омске «Авангард» оценил ход реконструкции СКК

Сотрудники хоккейного клуба «Авангард» впервые побывали на экскурсии в СКК, где сейчас идут масштабные работы по обновлению арены.
Как рассказал генеральный директор клуба Герман Чистяков, увидеть объект своими глазами оказалось важным для понимания масштаба и динамики стройки. Экскурсию для гостей провёл директор департамента капитального строительства подрядной компании Пётр Дудкин. Он показал текущее состояние арены, рассказал, что каждая фасадная панель весит по 350 килограммов, поделился необычными находками во время разборки конструкций и продемонстрировал инженерные разработки.
«Мы теперь уверены, что после обновления СКК скоро снова распахнёт двери жителям Омска, став комфортнее и интереснее. По завершении ремонта наступит наше время — сделать СКК активным участником хоккейной, спортивной и концертной жизни города. Такие грандиозные планы особенно мотивируют и заряжают», — отметил Чистяков.