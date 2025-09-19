Красноярские медики спасли жизнь ветерану СВО на борту самолета

«На борту самолета во время рейса Красноярск — Москва одному из пассажиров стало плохо: ветеран СВО почувствовал резкое ухудшение самочувствия и потерял сознание. Экипаж обратился к пассажирам с просьбой о помощи, на которую тут же откликнулась начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Красноярского края Ольга Рахманкулова, которая летела этим же самолетом в командировку. К ней присоединилась врач-невролог, также оказавшаяся на борту», — говорится в сообщении.