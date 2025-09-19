К новому учебному году ПИК открыл 14 детских садов и 4 школы

К 1 сентября в жилых кварталах ПИК в Москве, Подмосковье и Ленинградской области открылись новые детские сады и школы более чем на 7500 мест. В Москве стало больше на три школы и девять детских садов. Два новых детских сада открылось в Московской области. А в Ленинградской области к 1 сентября 2025 года сданы в эксплуатацию три детских сада на 350 мест каждый и школа на 550 мест. Теперь тысячи детей могут ходить в школы и детские сады рядом с домом.