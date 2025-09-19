Минпросвещения ответило на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Минпросвещения РФ, комментируя заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева, что школьная программа в РФ перегружена темами на 15−30%, заявило о снижении нагрузки на учеников, добавив, что проделана масштабная работа.
«Глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил о существовавшей ранее проблеме. Однако за последнее время была проделана масштабная и детальная работа. Ее результаты закреплены в приказе Минпросвещения России № 704. Сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников», — заявили в министерстве.
Музаев также отмечал, что создается дополнительная нагрузка на учителей, что отрицательно влияет на подготовку к переходу к обучению в вузе.
Минпросвещения РФ, в свою очередь, с 1 сентября 2025 года приказом определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы.
Так, с этого учебного года норма составляет: в первом классе — от 620 до 653 часов; во втором, третьем и четвертом — от 782 до 884; в пятом — от 986 до 1088; в шестом — от 1020 до 1122; в седьмом — от 1088 до 1190; в восьмом и девятом — от 1122 до 1224. Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.