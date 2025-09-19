Глава ISU объяснил допуск россиян к отбору на Олимпиаду

Спортсменов не хотели подвергать «дискриминации по паспортам», пока они «остаются нейтральными и независимыми». Текущая политика ISU состоит в том, чтобы разрешить нейтральным спортсменам участвовать в олимпийском отборочном турнире. «Чтобы далее они могли принять участие в зимних Играх в 2026 году», — пояснил позицию Чэ Ёл Ким.