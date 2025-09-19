Глава ISU объяснил допуск россиян к отбору на Олимпиаду

Международный союз конькобежцев (ISU), как заявил представителям СМИ президент организации Чэ Ёл Ким, не хотел подвергать дискриминации спортсменов, принимающих участие в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе.
Спортсменов не хотели подвергать «дискриминации по паспортам», пока они «остаются нейтральными и независимыми». Текущая политика ISU состоит в том, чтобы разрешить нейтральным спортсменам участвовать в олимпийском отборочном турнире. «Чтобы далее они могли принять участие в зимних Играх в 2026 году», — пояснил позицию Чэ Ёл Ким.
Квалификационный турнир к участию в Олимпиаде-2026 года для фигуристов пройдет в Пекине 19−21 сентября. ISU допустил к участию в отборе только четырех российских фигуристов, при этом отклонив заявки танцевальных дуэтов и спортивных пар.
К соревнованиям допущены Аделия Петросян и Петр Гуменник, в качестве запасных — Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Они выступят в нейтральном статусе.