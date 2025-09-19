Ричмонд
В балет Омского музтеатра влились иногородние артисты

Из четырех новых артистов балета в музтеатре лишь одна оказалась омичкой.

Источник: SuperOmsk.ru

В Омском государственном музыкальном театре объявили о «пополнении» балетной труппы. Согласно официальному сообщению учреждения культуры, в ее состав вливаются четверо молодых артистов, трое из которых являются иногородними.

Так, в новом сезоне свои таланты на подмостках музтеатра продемонстрируют:

— уроженец Воронежа Дмитрий Абдуллин, за плечами которого работа в Воронежском государственном театре оперы и балета, в том числе гастроли за рубежом — в Китае, Колумбии, Казахстане и Италии, а также опыт преподавания классического танца;

омичка Александра Пасько, ранее преподававшая детям ритмику и хореографию;

— Анастасия Пушкарева из Новосибирска;

— Марина Пентюхова, родившаяся и начинавшая карьеру в Новосибирске, выступала на сцене Новосибирского музыкального театра с 2022 года.

Согласно данным сайта учреждения, в составе труппы — 10 солистов балета и 29 артистов балета.

Ранее стало известно о новых артистах театра «Галерка».