В балет Омского музтеатра влились иногородние артисты

В Омском государственном музыкальном театре объявили о «пополнении» балетной труппы. Согласно официальному сообщению учреждения культуры, в ее состав вливаются четверо молодых артистов, трое из которых являются иногородними.
Так, в новом сезоне свои таланты на подмостках музтеатра продемонстрируют:
— уроженец Воронежа Дмитрий Абдуллин, за плечами которого работа в Воронежском государственном театре оперы и балета, в том числе гастроли за рубежом — в Китае, Колумбии, Казахстане и Италии, а также опыт преподавания классического танца;
омичка Александра Пасько, ранее преподававшая детям ритмику и хореографию;
— Анастасия Пушкарева из Новосибирска;
— Марина Пентюхова, родившаяся и начинавшая карьеру в Новосибирске, выступала на сцене Новосибирского музыкального театра с 2022 года.
Согласно данным сайта учреждения, в составе труппы — 10 солистов балета и 29 артистов балета.
