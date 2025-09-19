Стало известно, почему российских фигуристов допустили до Олимпиады

ISU установил строгие критерии для отбора спортсменов.
Участие в Олимпийских играх — это мечта для большинства спортсменов, ради которой они тренируются многие годы. Международный союз конькобежцев (ISU) стремился найти компромисс, чтобы не лишать российских фигуристов шанса выступить на главном спортивном событии планеты. Об этом сообщил президент ISU Чэ Ел Ким.
«Мы провели внутреннее обсуждение и решили, что независимым спортсменам должна быть предоставлена возможность принять участие в Олимпийских играх, потому что для большинства из них это было мечтой на протяжении десяти, пятнадцати и двадцати лет, и Олимпиада может быть раз в жизни», — сказал Чэ Ел Ким. В 2023 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям искать пути для допуска нейтральных спортсменов. В результате был выработан конкретный план по определению критериев допуска и статуса «нейтрального спортсмена».
Чэ Ел Ким подчеркнул, что ISU установил строгие критерии для отбора спортсменов, которые могут претендовать на участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Для объективности процесса к отбору была привлечена независимая организация, которая занималась проверкой кандидатов. Президент ISU отдельно отметил, что организация не хотела допускать дискриминации спортсменов по национальному признаку. Главное условие — соблюдение нейтрального статуса и независимость от государственных структур.
С 19 по 21 сентября в Пекине проходят квалификационные соревнования, где определяются участники Олимпиады 2026 года. В числе допущенных к отбору фигуристов из России — Петр Гуменник и Аделия Петросян. Оба спортсмена выступают в нейтральном статусе. Для попадания на Олимпиаду им необходимо войти в пятерку сильнейших по итогам квалификации. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Ранее стало известно, что российские спортсмены лишены возможности выступить на Олимпийских играх 2026 года в дисциплинах бобслей и скелетон. В ходе тайного голосования вопрос о допуске российских атлетов к соревнованиям под эгидой IBSF был отклонен: из 51 делегата лишь девять поддержали возвращение россиян, шестеро воздержались, а 36 участников проголосовали против.