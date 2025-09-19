Стало известно, почему российских фигуристов допустили до Олимпиады

«Мы провели внутреннее обсуждение и решили, что независимым спортсменам должна быть предоставлена возможность принять участие в Олимпийских играх, потому что для большинства из них это было мечтой на протяжении десяти, пятнадцати и двадцати лет, и Олимпиада может быть раз в жизни», — сказал Чэ Ел Ким. В 2023 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям искать пути для допуска нейтральных спортсменов. В результате был выработан конкретный план по определению критериев допуска и статуса «нейтрального спортсмена».