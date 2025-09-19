Лукашенко посещает Жировичский монастырь, как обещал митрополиту Вениамину

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Жировичский монастырь, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
«Комсомолка» писала, что еще минувшей зимой белорусский президент пообещал митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину приехать в Жировичский монастырь.
Рабочая командировка главы государства в Гродненскую область проходит в пятницу, 19 сентября. Так, глава страны направится в Слонимский район в агрогородок Жировичи.
Агрогородок считается духовным сердцем православия Беларуси. А весной исполнилось 505 лет со дня основания Жировичского монастыря, и мы подробно писали, что известно про чудеса исцеления, уникальную икону и историю обители.
Сообщается, что Александр Лукашенко посетит Свято-Успенский Жировичский митрополичий мужской монастырь. Так, глава государства будет в Свято-Успенском соборе, и еще ознакомится с ходом ремонтно-восстановительных работ в монастырском комплексе.
Накануне также белорусский президент сказал не раскручивать языковую проблему: «Быть беде».
А еще Александр Лукашенко высказался о привлечении трудовых мигрантов в Беларусь: «Откуда угодно берите, хоть с Америки».