Омичи снова дышат сероводородом: зафиксировано трехкратное превышение

«По предварительным данным, это объекты, подлежащие федеральному надзору, поэтому информация доведена до территориальных органов Росприроднадзора, Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры», — сообщили в ведомстве.
По данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, накануне на стационарном посту в Ленинском округе Омска зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 3,5 раза.
Напомним, что минувшей ночью в Омске в очередной раз действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания воздуха. В этот период промышленные предприятия обязаны снижать уровень выбросов в атмосферу, однако омичи уже несколько недель жалуются на химические запахи в воздухе.