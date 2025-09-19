Омичи снова дышат сероводородом: зафиксировано трехкратное превышение

Напомним, что минувшей ночью в Омске в очередной раз действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания воздуха. В этот период промышленные предприятия обязаны снижать уровень выбросов в атмосферу, однако омичи уже несколько недель жалуются на химические запахи в воздухе.