Берега Анапы полностью вычистили от мазута

В ликвидации последствий были задействованы сотрудники МЧС, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. Очистка проводилась на 19 участках — в районе Анапы, поселка Джемете, села Витязево, а также поселков Веселовка, Волна и Артющенко в Темрюкском районе. Всего за время работ специалисты совершили 21 591 погружение и собрали 22 451 мешок с мазутом, общий вес которых превысил две тысячи тонн. Для сбора использовали как ручной труд, так и эжекторные установки.