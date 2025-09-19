Берега Анапы полностью вычистили от мазута

За последнюю неделю в Анапе со дна были подняты последние 443 мешка с нефтепродуктами.
Водолазы полностью завершили сбор мазута с морского дна у побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона. Работы шли с 10 по 17 сентября у причала в поселке Джемете, где на поверхность были подняты последние 443 мешка с нефтепродуктами.
«С 10 по 17 сентября водолазы у причала в поселке Джемете подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами», — говорится в заявлении. Слова передают журналисты РИА Новости. Операция стала заключительным этапом ликвидации последствий разлива нефти, который произошел после крушения танкеров «Волгонефть» в декабре 2024 года.
В ликвидации последствий были задействованы сотрудники МЧС, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. Очистка проводилась на 19 участках — в районе Анапы, поселка Джемете, села Витязево, а также поселков Веселовка, Волна и Артющенко в Темрюкском районе. Всего за время работ специалисты совершили 21 591 погружение и собрали 22 451 мешок с мазутом, общий вес которых превысил две тысячи тонн. Для сбора использовали как ручной труд, так и эжекторные установки.
В декабре 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии погиб один моряк, а в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Тогда власти ввели режим чрезвычайной ситуации на черноморском побережье Кубани и Крыма. В ходе расследования суд обязал владельцев судов выплатить компенсации в размере 49,46 миллиарда и 35,48 миллиарда рублей.