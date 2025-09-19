Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном городе Дзержинском отремонтируют гимназию № 5

Рабочие заменят сантехнику, системы вентиляции и отопления.

Капитальный ремонт гимназии № 5 в городе Дзержинском Московской области проведут в 2026 году. Обновление образовательных учреждений — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Специалисты уже приступили к демонтажу конструкций. Позже в здании площадью свыше 12 тыс. кв. м обновят и утеплят фасад, отремонтируют кровлю и модернизируют входные группы.

Кроме того, рабочие заменят сантехнику, системы вентиляции и отопления, а также двери и окна. Им предстоит провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. После окончания ремонта в гимназии установят новую мебель и технику. Открыть обновленное учреждение должны 1 сентября следующего года.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.