В подмосковном городе Дзержинском отремонтируют гимназию № 5

Капитальный ремонт гимназии № 5 в городе Дзержинском Московской области проведут в 2026 году. Обновление образовательных учреждений — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Специалисты уже приступили к демонтажу конструкций. Позже в здании площадью свыше 12 тыс. кв. м обновят и утеплят фасад, отремонтируют кровлю и модернизируют входные группы.
Кроме того, рабочие заменят сантехнику, системы вентиляции и отопления, а также двери и окна. Им предстоит провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. После окончания ремонта в гимназии установят новую мебель и технику. Открыть обновленное учреждение должны 1 сентября следующего года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.