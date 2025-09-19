Ричмонд
Молодая наследница богатой семьи умерла от укуса насекомого

Убитая горем семья богатой греческой наследницы, которая умерла от укуса насекомого, угрожает подать в суд на британские больницы из-за «халатности врачей», допустивших смерть молодой пациентки.

Влиятельная греческая семья обвинила британскую Национальную службу здравоохранения в том, что она позволила наследнице умереть на их глазах после того, как ее укусило насекомое, сообщает Daily Mail.

Как пишет таблоид, 30-летняя Марисса Лайму была найдена мертвой в своей постели домработницей в таунхаусе, в котором она жила со своими родителями в престижном районе Найтсбридж в центре Лондона, 11 сентября.

По печальному стечению обстоятельств, Лайму, также известная как Лемос, за несколько месяцев до своей смерти преодолела рак молочной железы и чрезвычайно редкое заболевание крови. По словам ее семьи, за несколько дней до смерти она высказывала серьезные опасения за свое здоровье в двух уважаемых лондонских больницах, в том числе в той, куда ее доставили на машине скорой помощи, но в конечном итоге врачи приняли решение выписать ее.

Богатая семья Лемос, одна из крупнейших династий в греческой судоходной отрасли, в настоящее время планирует подать в суд, подтвердил The Mail родственник, добавив: «Они, конечно, собираются пойти против них. Это 100-процентная халатность. Марисса пропала из-за них. Ничего не стоило задержать ее на одну ночь. Они могли бы понаблюдать за ней, дать антибиотики, они бы спасли ее. Она попала в нужное место для лечения. Они не должны были отпускать ее».

Родственник, который разговаривал со скорбящими родителями умершей Лайму, добавил: «Марисса была спасена от рака, и теперь случилось это. Она скончалась за несколько часов. Ни одна мать не должна хоронить свою маленькую девочку».

Смерть Мариссы Лайму повергла в траур ее родителей, братьев-близнецов и всю семью в целом. Бедолага отправила душераздирающие сообщения подруге из больницы, в которых она жаловалась: «Никто не следит за мной, никто не приходит».

Марисса Лайму, театральная актриса, недавно вернулась в Лондон после летнего отдыха со своей семьей на греческом курортном острове Порто-Чели, где чувствовала себя «совершенно нормально».

Но 9 сентября она почувствовала недомогание, у нее появились головокружение, зуд, высокая температура и другие признаки инфекции, которые ночью усилились.

Семья говорит, что Лайму вызвала скорую помощь, и врач зафиксировал высокую температуру — 39 градусов, но женщина решила остаться дома и сказала, что обратится за дополнительной медицинской помощью, если на следующий день снова почувствует себя плохо.

К следующему утру ее состояние ухудшилось, поэтому она обратилась в клинику Leaders in Oncology Care (LOC) на знаменитой лондонской Харли-стрит, где чувствовала себя «в полной безопасности», поскольку ранее проходила там курс химиотерапии.

Медики взяли анализы крови, поставили ей капельницу с антибиотиками и антигистаминные препараты. Но из-за серьезности ее состояния они приняли решение вызвать скорую помощь, чтобы доставить женщину в больницу Университетского колледжа Лондона (UCLH).

Именно здесь медсестры, а не врачи, провели обследование и пришли к выводу, что в госпитализации она не нуждается.

Друг семьи объяснил: «Марисса пошла туда, и там была медсестра. Снова взяли анализы крови, поставили ей капельницу с жидкостью. Она просто ждала там. Она пришла туда в 14:30, и около 15:00 у нее взяли анализы крови. Она ждала, она отправила несколько сообщений своей подруге, в которых говорилось: “Никто не проверяет меня, никто не придет, я не знаю, где они, я все еще чешусь, у меня кружится голова, я плохо себя чувствую”.

По словам семьи госпожи Лайму, после сдачи анализов ее выписали в 18:30 и дали антибиотики, чтобы она могла взять их домой, но она по-прежнему чувствовала серьезное недомогание и не могла ничего есть.

К несчастью, в ту ночь она заснула и больше не проснулась. Утром 11 сентября семейная экономка обнаружила ее в постели.

Семья утверждает, что они ознакомились с официальным диагнозом, поставленным врачами, который гласил: «токсическое воздействие яда, вызванное укусом животного или насекомого».

В эмоциональном интервью родственница сказала: «Это халатность. Ни один врач не осматривал Мариссу. Только медсестры осмотрели ее, взяли анализы крови и передали результаты врачу, и врач сказал, что вас можно выписывать, вот и все».

Родственница рассказала: «Она училась в США на музыкальном театре. Вернувшись в Лондон, работала в нескольких художественных школах и во многих театрах. В феврале прошлого года она была режиссером и продюсером и сыграла главную роль в фильме “Ромео и Джульетта”. Летом вернулась из Греции и начала готовить новую пьесу, “Оливер”, нашла актерский состав, и они начали репетиции каждую пятницу. Марисса скончалась в четверг, а она планировала провести еще несколько репетиций в пятницу…».

Хотя богатая семья госпожи Лайму родом из Афин, Греция, она родилась и выросла в Великобритании, в таунхаусе в Найтсбридже вместе со своими братьями-близнецами, которым по 26 лет. В момент ее смерти семья находилась за границей и сразу же примчалась в Лондон, когда им сообщили ужасную новость.

Родственница сказала: «Они все потрясены, мы очень дружная семья. Мы не можем понять, почему и как это могло произойти в наши дни, в 2025 году. Если бы она жила в деревне, вы, возможно, могли бы это понять. Но она сделала все по инструкции. Она все делала правильно».

Ее отец Диамантис принадлежит к богатой семье Лемос, которая является одним из самых известных имен в греческом судоходстве, а ее бизнес уходит корнями в начало 20-го века.

Марисса Лайму жила в Найтсбридже со своими родителями, в то время как ее дядя Джордж Лемос и его семья десятилетиями проживают в роскошном многоквартирном доме в Мейфэре, где средняя стоимость недвижимости составляет 4,5 миллиона фунтов стерлингов.