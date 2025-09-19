Осенью в Алтайском крае высадят более 820 тысяч молодых деревьев

Свыше 820 тысяч молодых сосен, елей и дубов высадят в Алтайском крае осенью во время акции «Сохраним лес», которая проходит при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Работы проведут на площади 277 гектаров. Первым к осенней акции присоединилось Шипуновское лесничество. Чуть позже деревья начнут высаживать в Панкрушихинском, Ключевском, Озеро-Кузнецовском, Павловском, Тягунском, Степно-Михайловском и Горно-Колыванском лесничествах. Завершит акцию центральное мероприятие в городе-курорте Белокуриха, где планируется высадить 2 тысячи молодых деревьев на площади 1 гектар.
В ведомстве напомнили, что в 2024 году за две недели лесовосстановительной кампании жители региона высадили 579 тысяч сеянцев сосны, ели и других древесных пород на площади 230 гектаров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.