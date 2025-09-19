В Великом Новгороде открыли новую модельную библиотеку

В администрации напомнили, что центральная городская библиотека имени Дмитрия Михайловича Балашова является одной из старейших в Великом Новгороде. Она была открыта в 1948 году. Там есть центр исторического чтения по популяризации творческого наследия Д. М. Балашова и других писателей-прозаиков. Кроме того, в учреждении действуют клубы по интересам, есть доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки, правовым и другим базам данных.