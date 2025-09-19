Ричмонд
В Великом Новгороде открыли новую модельную библиотеку

Там установили современное компьютерное, видео- и аудиооборудование.

Библиотека им. Д. М. Балашова в Великом Новгороде открылась после модернизации, проведенной по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации города.

В учреждении также установили новую мебель, современное компьютерное, видео- и аудиооборудование. Теперь там можно проводить различные тематические мероприятия, заниматься творчеством, работать и просто читать в тишине.

В администрации напомнили, что центральная городская библиотека имени Дмитрия Михайловича Балашова является одной из старейших в Великом Новгороде. Она была открыта в 1948 году. Там есть центр исторического чтения по популяризации творческого наследия Д. М. Балашова и других писателей-прозаиков. Кроме того, в учреждении действуют клубы по интересам, есть доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки, правовым и другим базам данных.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.