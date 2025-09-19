Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области завершены поиски пропавшей школьницы

Проводится проверка.

Источник: Следственный комитет РФ

Сотрудники Следственного комитета России по Омской области завершили поиски 12-летней Валерии Фофановой.

К счастью, ребёнка удалось найти. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время следственные органы продолжают проведение проверки. В рамках расследования специалисты изучат условия проживания и воспитания несовершеннолетней. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, что девочка покинула жилище в посёлке Полтавка (ул. Пролетарская, д. 12/2) минувшей ночью, не взяв с собой верхнюю одежду.