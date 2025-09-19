В Омской области завершены поиски пропавшей школьницы

К счастью, ребёнка удалось найти. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время следственные органы продолжают проведение проверки. В рамках расследования специалисты изучат условия проживания и воспитания несовершеннолетней. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.