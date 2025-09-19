В Омской области завершены поиски пропавшей школьницы

Сотрудники Следственного комитета России по Омской области завершили поиски 12-летней Валерии Фофановой.
К счастью, ребёнка удалось найти. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время следственные органы продолжают проведение проверки. В рамках расследования специалисты изучат условия проживания и воспитания несовершеннолетней. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, что девочка покинула жилище в посёлке Полтавка (ул. Пролетарская, д. 12/2) минувшей ночью, не взяв с собой верхнюю одежду.