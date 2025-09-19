Боец Владимир Макаров из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Владимир Макаров из Эхирит-Булагатского района. Как сообщает мэр района Геннадий Осодоев, военнослужащего не стало 24 мая 2025 года. У него осталось двое детей.
Владимир родился в поселке Кутулик, там и окончил среднюю школу. Позже решил переехать в поселок Усть-Ордынский. Устроился на работу — был трактористом, водителем. Но денег не хватало, так как у бойца подрастало двое детей, поэтому он отправился на вахту.
— Владимир Макаров был веселым, жизнерадостным человеком. У него было много друзей. Был мастером на все руки! Хорошо разбирался в технике, сам освоил сварку. Но больше всего он любил коней. В свободную минуту всегда был рад ухаживать за ними, — пишет в сети Геннадий Осодоев.
«За ленточку» боец отправился в марте 2025 года, подписав контракт с Министерством обороны РФ. Дома его ждали жена, сын и дочка, а также мама, сестры и брат. Защитник Отечества погиб во время выполнения боевого задания, ему было 33 года.
