Боец Владимир Макаров из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

— Владимир Макаров был веселым, жизнерадостным человеком. У него было много друзей. Был мастером на все руки! Хорошо разбирался в технике, сам освоил сварку. Но больше всего он любил коней. В свободную минуту всегда был рад ухаживать за ними, — пишет в сети Геннадий Осодоев.