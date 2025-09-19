Экоакция «Зеленая Россия» в Свердловской области пройдет на 550 площадках

Экологическая акция «Зеленая Россия» пройдет на 550 площадках в Свердловской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». До 27 сентября в парках, скверах и других общественных пространствах высадят деревья и декоративные кустарники, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Акция “Зеленая Россия” направлена не только на наведение порядка, но и на формирование экологической культуры у жителей Среднего Урала. Особое внимание уделяется вовлечению молодежи в природоохранную деятельность. Все эти субботники проходят в рамках национального проекта “Экологическое благополучие”», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Участниками акции станут жители городов и сел, представители общественных организаций и волонтеры. На каждой площадке они будут убирать мусор, высаживать деревья и другие растения, очищать прибрежные территории, а также благоустраивать памятные места и мемориалы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.