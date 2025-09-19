Ричмонд
Количество отдыхающих на курорте Ведучи в Чечне увеличилось на 10%

Для притяжения большего количества туристов там планируют создать новую экотропу к озеру Кезенойам.

Число отдыхающих на курорте Ведучи в Чечне этим летом увеличилось на 10%. Это стало возможным в том числе благодаря реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве республики по туризму.

На курорте функционирует сеть экотроп. Она включает 9 маршрутов общей протяженностью 36 километров. До конца года на курорте планируют проложить еще около 30 километров новых троп, которые в том числе свяжут Ведучи с озером Кезенойам.

Также к следующему летнему сезону там планируют создать цифровой двойник экомаршрутов. Благодаря этому туристы смогут узнавать о тропах через специальный сервис даже без доступа к интернету.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.